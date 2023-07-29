Icardi, "Aşkın olayım" şarkısını hatırlatarak rakiplerine gözdağı verdi: Bol bol dinleyeceğiz - Son Dakika
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Icardi, "Aşkın olayım" şarkısını hatırlatarak rakiplerine gözdağı verdi: Bol bol dinleyeceğiz

29.07.2023 10:03

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'a iniş yaptı. Taraftarlar tarafından karşılanan Icardi, geri dönüşüyle ilgili mutluluğunu dile getirdi ve Galatasaray'ın en büyük olduğunu tekrar göstermeleri gerektiğini söyledi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefine odaklanan Icardi, Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısını stadyumda bol bol dinlemeyi umduğunu belirtti.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, İstanbul'a iniş yaptı. Arjantinli yıldızı binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 30 yaşındaki yıldız uçaktan iner inmez taraftarına üçlü çektirdi.

"PARTİNİN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Arjantinli yıldız Galatasaray taraftarıyla buluşmadan hemen önce ayağının tozuyla yaptığı açıklamada "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray taraftarını çok seviyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK OLDUĞUMUZU TEKRAR GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Galatasaray taraftarına havalimanında üçlü çektiren Icardi, "Geçen sezon da eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz diye ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz. En büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

'Aşkın olayım' şarkısını hatırlattı! Icardi'den rakiplerin damarına basacak sözler

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI KAZANARAK İLERLEYECEĞİZ"

Takımın geleceği hakkında konuşan Icardi, "Maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

"AŞKIN OLAYIM'I BOL BOL DİNLEYECEĞİZ"

Mauro Icardi kendisiyle özdeşleşen Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla ilgili ise "Umarım stadyumda bol bol dinleyeceğiz onu. Birçok gol atacağım bunun sonrasında dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Aşkın olayım' şarkısını hatırlattı! Icardi'den rakiplerin damarına basacak sözler
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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, 'Aşkın olayım' şarkısını hatırlatarak rakiplerine gözdağı verdi: Bol bol dinleyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi, "Aşkın olayım" şarkısını hatırlatarak rakiplerine gözdağı verdi: Bol bol dinleyeceğiz - Son Dakika
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