Mauro Icardi, kendisi için özel olarak hazırlattığı Galatasaray formasını sırtına geçirdi: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım - Son Dakika
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Mauro Icardi, kendisi için özel olarak hazırlattığı Galatasaray formasını sırtına geçirdi: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım

20.05.2023 11:41

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kulüp ile birlikte kendi adına özel bir forma çıkarttıklarını duyurdu. Arjantinli golcü yaptığı paylaşımda, "Bunu sizinle paylaşmaktan çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım. Tüm mağazalarımızdan temin edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın kilit ismi Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara güzel bir haber verdi.

GALATASARAY'I GÖĞSÜNDE TAŞIYACAK

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda Galatasaray ile birlikte özel bir forma çıkarttıklarını açıkladı. Golcü futbolcu forma tasarımında göğsündeki dövmeden esinlendiğini belirtti.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"

Icardi yaptığı paylaşımda, "Galatasaray ile birlikte benim için bu özel formayı çıkardık. Kulübümüzü ve tüm taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinleniyor. Bunu sizinle paylaşmaktan çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım. Tüm mağazalarımızdan temin edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'I SIRTLIYOR

Mauro Icardi bu son 23 maçta Galatasaray forması giydi. Arjantinli yıldızı, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Icardi'nin paylaşımı:

Mauro Icardi bombaları peş peşe patlattı! Galatasaray'ı göğsüne kazıyacak
Mauro Icardi bombaları peş peşe patlattı! Galatasaray'ı göğsüne kazıyacak
Mauro Icardi bombaları peş peşe patlattı! Galatasaray'ı göğsüne kazıyacak
Mauro Icardi, kendisinin özel hazırlattığı Galatasaray formasını tanıttı: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım
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Mauro Icardi, kendisinin özel hazırlattığı Galatasaray formasını tanıttı: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım Mauro Icardi, kendisinin özel hazırlattığı Galatasaray formasını tanıttı: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, kendisi için özel olarak hazırlattığı Galatasaray formasını sırtına geçirdi: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi, kendisi için özel olarak hazırlattığı Galatasaray formasını sırtına geçirdi: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım - Son Dakika
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