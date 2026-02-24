Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu kez saha performansıyla değil yeni saç stiliyle gündeme geldi.
Arjantinli futbolcunun saçlarını sapsarı renge boyattığı ve daha dik bir model tercih ettiği görüldü. Icardi'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Yıldız ismin tarz değişikliği bazı taraftarlar tarafından beğenilirken, bazı kullanıcılar ise eski stilini daha çok yakıştırdıklarını ifade etti.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi'nin yeni saç stili taraftarları ikiye böldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?