Galatasaray taraftarına mesaj mı! Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyattı

Dünya devi PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve performansıyla sarı-kırmızılı camianın sevgilisi olan Mauro Icardi, saçlarını tekrardan sarıya boyattı.
Saçlarını yeniden sarıya boyatan 30 yaşındki yıldız futbolcu, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi, sarı-kırmızılı formasıyla bu sezon toplamda 26 maça çıktı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 23 gol araken 8 de asist kaydetti.
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