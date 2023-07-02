Galatasaray taraftarına mesaj mı! Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyattı - Son Dakika
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Galatasaray taraftarına mesaj mı! Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyattı

02.07.2023 11:30

Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi, saçlarını tekrar sarıya boyattı. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bu anları paylaştı. Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maça çıkarken 23 gol atıp 8 asist yaparak takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

Dünya devi PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve performansıyla sarı-kırmızılı camianın sevgilisi olan Mauro Icardi, saçlarını tekrardan sarıya boyattı.

SAÇLARINI SARIYA BOYADI

Saçlarını yeniden sarıya boyatan 30 yaşındki yıldız futbolcu, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Herkesin aklında tek bir soru var! Icardi'nin yeni tarzını görenler heyecandan yerinde duramıyor

SEZONA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi, sarı-kırmızılı formasıyla bu sezon toplamda 26 maça çıktı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 23 gol araken 8 de asist kaydetti.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarına mesaj mı! Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarına mesaj mı! Mauro Icardi, saçlarını sarıya boyattı - Son Dakika
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