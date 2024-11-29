Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor

Geniş Video İzle

Ayrılık sürecinde olan ünlü futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Çiftin Türk hukukuna göre boşanmasının mümkün olmadığı, boşanma sürecinin de evlendiği ülkenin hukukuna göre gerçekleşmek zorunda olduğu ortaya çıktı.

29.11.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her geçen gün yeni gelişmelerle karşımıza çıkan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmalarının Türk hukuku hükümlerine göre gerçekleşmesinin mümkün olup olmayacağı da gündeme geldi.

BOŞANAMIYORLAR

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmalarının Türk hukuku hükümlerine göre gerçekleşmesi söz konusu değil. Son günlerde sık sık Mauro Icardi'nin boşanma davasını Türkiye'de açması halinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle tazminat ve nafaka ödemek zorunda kalmayacağı, iki kızlarının velayetini alabileceği yazılıyor.

Ne var ki Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın Türk hukukuna göre boşanmaları söz konusu değil. Milletlerarası Özel Hukuk'a göre, boşanma hükümleri, çiftin evlendiği ülkenin hukukuna göre gerçekleşmek zorunda. Yani çift sadece Arjantin hukukuna göre boşanabilir.

Milletlerarası Özel Hukuk'a göre;

MADDE 14 – (1) Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku bulunmadığı takdirde, Türk hukuku uygulanır.

(2) Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de geçerlidir.

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor

Mauro Icardi, Wanda Nara, Magazin, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ci Ayen:
    Wanda yı da icardiyide a. G ülkenin gündeminden düşmüyorlar. Bizde marketten yumurta alamıyoruz o ne olacak 16 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ya saçmalamayın Adam niye Türkiye'de boşansın ya Türk vatandaşı mı Kendi memleketinde boşanır 11 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canları chenneme de bunları niye habire haber yapıyosunuz bu merak nerden geliyor 8 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    nerede evli iseler orada dava acilir zateb burada sadece calisiyorlar avukata vekalet vermeye bakar haber degeri yok bence 4 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BİZE NEEEEEE BASKA DERDİMİZ KALMADİMİ 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:25:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.