Mauro İcardi\'ye Dünya Devi Milan\'dan Talip Olduğu İddiası, Galatasaray\'dan Ayrılıyor mu?

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Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ve ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli golcüye dünya devinin talip olduğu iddia edildi.

MİLAN İCARDİ'YE GÖZ DİKTİ

Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Milan, Olivier Giroud'un muhtemel ayrılığı sonrası gündemine birçok golcüyü aldı. Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Jonathan David gibi isimleri kadrosuna katmak isteyen İtalyan devi, bu oyuncuların maliyetinin fazla olmasından dolayı Galatasaray'ın yıldızına Icardi'ye göz dikti.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Inter'in eski forveti ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, İtalyan devi Milan'a önerildi. Yıldız oyuncunun bonservis maliyetinin diğer futbolculara göre daha az olması Milan için avantaj olarak değerlendiriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 38 maça çıktı. Bu müsabakalarda 23 gol ve 11 asist yapan Arjantinli golcü, bu skor katkısıyla Avrupa'da 7. sırada yer alıyor. Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.