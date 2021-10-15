Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı

6 bin lira maaş veriyorlar ama kimse başvurmuyor! Siparişler mecburen iptal ediliyor

Z kuşağıyla ilgili en kapsamlı araştırma! Ankete Erdoğan ve İmamoğlu damga vurdu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir YouTube programına katılan Alman futbolcu, Türkiye'de kazandığı parayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EN DEĞERLİ SÖZLEŞMESİNİ FENERBAHÇE'YLE YAPTI

Sporx'te yer alan habere göre; Max Kruse, "Fenerbahçe'den yılda 3 Milyon euro net maaş aldım" açıklamasını yaptı. Alman basını, Max Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini Fenerbahçe'den aldığını vurguladı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e daha düşük bir rakam imza atan Max Kruse, toplam 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Max Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.