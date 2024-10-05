Maxim: Büyük takımlar Gaziantep'ten korkmalı - Son Dakika
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Maxim: Büyük takımlar Gaziantep'ten korkmalı

Maxim: Büyük takımlar Gaziantep\'ten korkmalı

Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, Beşiktaş maçı öncesi, Gaziantep'in eski gücüne dönmesi gerektiğini vurguladı.

05.10.2024 11:00
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Gaziantep Futbol Kulübü Kaptanı Alexandru Maxim, Beşiktaş maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, büyük takımların Gaziantep'e korkarak geldiği döneme geri döneceklerini ifade etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK'nın kaptanı Alexandru Maxim, tesiste gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maxim, "Gaziantep daha önceden çok farklı bir camiaydı. Büyük takımlar için ya da herhangi bir takım için buraya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay değildi. Bizim kazanan mantaliteye geri dönmemiz gerekiyor ve takımı hak ettiği yerlere geri çıkarmamız gerekiyor" dedi.

"İstediğimiz başlangıcı yapamadık"

Zorlu fikstürle lige başladıklarını aktaran Alexandru Maxim, takımın birçok konuda kendini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Rumen futbolcu, "Ben pozitif kalmaya çalışıyorum. İstediğimiz başlangıcı yapamadık maalesef ama bahanemiz de yok. Zorlu bir fikstürle başladık. 4 maçımızı dışarıda oynadık. Birçok konuda kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var. Yeni kurulan bir takımız, yeni futbolculardan oluşan bir takımız fakat bu bahanenin arkasına saklanma durumu yok şu an için. Çünkü artık 6 hafta geçti, takım beraber oynamaya başladı. Onun haricinde yeni kurulduk. Tamam, yeni takımız ama artık bizim maç kazanmaya başlamamız lazım. Ben bu konuda hala pozitifim. Artık bir şeyler yerine oturduğu zaman bizler de maçlarımızı kazanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkes sahada olmak ister"

Eyüpspor maçından alındığı için serzenişte bulunan Maxim, sahada olup takıma katkı vermek istediğini ve önemli olanın isimlerin başarısı değil de takımın başarısı olduğunu söyleyerek, "Aslında bunlar küçük detaylar. Herkes sahada olmak ister, herkes oynamak ister. Herkes takıma katkı sağlayıp bir şeyler verebilmek ister. Hocalar için de geçerli, ekip için de geçerli. Dolayısıyla ben de sahada kalmak isterim. Oynamadığım zaman tabii ben de düşüyorum. Üzgün olurum ama bu Maxim'le alakalı bir şey değil. Artık isimler önemli değil. Önemli olan kimin oynayıp oynamadığı ya da benim oynayıp oynamadığım değil burada en önemlisi takım. Takım eğer iyi değilse tabii ki de sonuçlar da kötü oluyor. O zaman benim oynayıp oynamadığım değil de takımın başarısı daha çok ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Büyük takımlar için buraya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay değildi"

Beşiktaş maçıyla ilgili de görüşlerini aktaran Maxim, "Bizim için aslında normal bir maç. Takım arkadaşlarıma ve yeni gelen arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum. Gaziantep daha önceden daha farklı bir camiaydı. Büyük takımlar için ya da herhangi bir takım için buraya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay değildi. Bizim kazanan mantaliteye geri dönmemiz lazım. Burada Göztepe olur, Beşiktaş olur hiç fark etmez. Bizim önceliğimiz şu an için 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak. Durumumuz çok da kötü değil aslında ama takımın hak ettiği yer aslında burası değil" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Maxim: Büyük takımlar Gaziantep'ten korkmalı - Son Dakika

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