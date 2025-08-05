Maximum Gran Fondo Başkent Yarışına Hazırlıklar

Ankara'da düzenlenecek olan Maximum Gran Fondo Başkent bisiklet yarışının lansmanı yapıldı.

Ankara'da 24 Ağustos Pazar günü dördüncü kez düzenlenecek olan 'Maximum Gran Fondo Başkent', Ankara'nın spor, tarih, kültür ve doğa kimliğini öne çıkarmayı amaçlıyor. Toplantıda, bisikletin farklı açılardan Ankara'nın aktif yaşam kültürüne yaptığı katkılar anlatıldı. Programa, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, bisikletçiler ve sponsorlar katıldı.

Bu organizasyonun bir emek gerektirdiğini belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, "Ülkemizde bisiklet sporu, gelişmekte olan bir spor. Bunun gelişmesi için ciddi gayretler sarf ediliyor. Federasyon olarak, profesyonel anlamda da bisiklet sporunun gelişimi için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl özellikle bisikletin tüm branşlarında çalışmaları başlattık" diye konuştu.

Organizasyonun en büyük kazananının başkent olduğunu ifade eden Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise Ankara'da 5 buçuk yıldır görevli olduğunu söyleyerek, "Geldiğimizde bazı hayallerimiz vardı. Diğer ülkelerin başkentlerindeki organizasyonları görünce imrendiğimiz durumlar olurdu. Başkentimiz birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bazılarının sürekliliği gerekiyordu. Bunlardan biri Gran Fondo biri de maraton kazandırmaktı. İkisini de kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkes sporcu olamayabilir ama herkes spor yapabilir"

6 bin 500'ü aşkın sporcunun bu yarışa katıldığını aktaran Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu ise 15 ülkeden katılımcının olduğunu kaydederek, "Çevirelim pedal, ülkenin kültüründen alalım rol. Herkes sporcu olamayabilir ama herkes spor yapabilir. Avrupa'ya çıktığımızda görüyoruz. Çok güzel altyapıları var. Trafiği engellemeden bisiklet kültürünü yaymışlar. İnşallah biz dördüncüsünü şimdi hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. İlerde inşallah Avrupa'nın geldiği noktalara geliriz. Bunun için de heyecanımız, birikimimiz ve öz verimiz son derece var. Her şey altyapı olarak var. Önemli olan bunun üzerine koyabilmek. İnşallah birlikte bunları da başaracağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA