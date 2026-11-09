MC Sistem Yozgat Kadın Hentbol Takımı Bursa'yı 27-25 yenip Avrupa hedefine yaklaştı - Son Dakika
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MC Sistem Yozgat Kadın Hentbol Takımı Bursa'yı 27-25 yenip Avrupa hedefine yaklaştı

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MC Sistem Yozgat Kadın Hentbol Takımı Bursa\'yı 27-25 yenip Avrupa hedefine yaklaştı
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MC Sistem Yozgat Kadın Hentbol Takımı Bursa\'yı 27-25 yenip Avrupa hedefine yaklaştı
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MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 27-25 yenerek 6'ncı galibiyetini aldı. 9 maçta 13 puanla averajla 4. sırada yer alan Yozgat temsilcisi, ilk üç ve Avrupa hedefini sürdürüyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk turunu atıp, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi takımını 27-25 yenerek zirveye ortak olan MC Sistem Yozgat Gençlik Spor takımı, Avrupa hayalini adım adım gerçekleştirmeye çalışıyor. Kulüp Başkanı Ebubekir Uçar, "Avrupa hayalimiz var" dedi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde kurulan ve geçtiğimiz sezon Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde ilk kez mücadele eden MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı, ilk yarıda gösterdiği performans ile Türkiye Kupası müsabakalarında yer almayı hak etti. Gözünü Avrupa'ya çeviren Yozgat temsilcisi, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında konuk ettiği Bursa Büyük Şehir Belediyesi takımını 27-25 yenerek 6'ncı galibiyetini aldı.

Yozgat temsilcisi 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, rakip kalelere 308 gol attı, 271 gol yedi, 13 puan topladı. Averajla puan cetvelinin 4. sırada yer alan MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Başkanı Ebubekir Uçar, hedeflerinin ilk üçte yer alıp, Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

Bursa temsilcisi karşısında iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Uçar, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için hedefe adım adım yaklaştıklarını aktardı.

"Harika bir iki takım izledik" diyen Uçar, şöyle konuştu:

"Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi bizim kızlarımız. Hepsiyle de gurur duyuyoruz. Yendiğimiz için de çok daha mutluyuz. Teknik ekibime, kızlarımıza çok çok teşekkür ediyorum, bize bu harika oyunu izlettikleri için. İlk yarıda Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Kupası biletimizi cebimize aldık. Bu galibiyet ile zirve mücadelemizdeki iddiamızı koruduk. Bizi izlemeye devam etsinler. Memleket için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu haklı gururu da şehrimize armağan ediyoruz. Gurur duysunlar takımlarıyla. Harika işler başarıyorlar. Sezon sonunda hedefimiz elbette öncelikle ilk 3 sırada yer almak. Avrupa hayalimiz var, onu da bu takımla hep beraber gerçekleştirmek. İnşallah bir adım daha yaklaştık buna. Ben başaracağımıza inanıyorum. Birlikte olursak, hep birlikte el verirsek biz bu işi başaracağımıza inanıyorum. Takımımız yerinde, sakatlarımız az. Oyuncularımızın moralleri yerinde. Şimdi daha da çok moralliler. Eğer şehir de kenetlenirse bizim arkamızda daha büyük başarılara imza atarız hep beraber."

Kaynak: ANKA
Bursa Büyükşehir BelediyesiGençlikYozgatBursaSporSon Dakika

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