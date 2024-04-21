- Mecnun Otyakmaz: "Bu dönemde böyle bir planım yok"
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz:
"Şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum"
SİVAS - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, adının TFF Başkanlığıyla anılmasıyla ilgili konuştu. Otyakmaz, "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planım olmadığını söylemek istiyorum" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da seçimli genel kurula gitme kararı almıştı. TFF'de başkan adayları tek tek ortaya çıkarken yeni federasyon başkanı için çalışmalar da start aldı. Adaylar arasında iş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yer alıyor.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'da Sivas Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında adının TFF Başkanlığı adaylığıyla anılması üzerine konuştu.Otyakmaz, "Yaklaşık 20 yıldır Sivasspor'da başkanlık görevini yürütüyorum. 3 yılda yöneticilik tecrübemle birlikte 23-24 yıl gibi bir süre söz konusu oluyor. Tabii bugüne kadar davranışlarımız, çizdiğimiz çizgi, Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler, Sivaslıların haricinde diğer Anadolu kulüplerinin ve Süper Lig kulüplerinden de biraz övgü alıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Vermiş olduğum mücadelenin takdir edilmesi bir insan için gerçekten çok önemli. Ancak Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planım olmadığını söylemek istiyorum. Tabii ama zaman ne gösterir ne yapar? Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek de istemiyorum. Ben nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım" diye konuştu.
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Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 212 çocuğun katıldığı turnuvanın yanı sıra Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere aileler de katılarak müsabakaları izledi ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı sporcular, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Yarışa 15 ülkeden bin 154 sporcu katıldı.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda genç erkek 45 kilogram kategorisinde şampiyon oldu ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
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Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar ve centilmence performans sergileyerek alkış aldılar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere toplamda 212 çocuk katıldı. Ayrıca, 124 sporcu da Yüzme Yarışları'na katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldular. Organizasyona katılan çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
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