Medical Park Karadeniz Hastanesi Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Medical Park Karadeniz Hastanesi Şampiyon Oldu

Medical Park Karadeniz Hastanesi Şampiyon Oldu

Medical Park Karadeniz Hastanesi, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü turnuvasında şampiyonluğu kazandı.

24.12.2024 12:08
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Medical Park Karadeniz Hastanesi, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 Halı Saha Futbol Turnuvası'na Medical Park Karadeniz Hastanesi mutlu sona ulaştı. Toplam 16 takımın yer aldığı turnuvada, iki grup oluşturuldu ve grubunu birinci tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi, çeyrek finalde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni, yarı finalde ise Ağız ve Diş Hastanesi takımını yenerek finale yükseldi. Finalde, rakibi 7M Hastanesi'ni yenen Medical Park Karadeniz Hastanesi şampiyonluk kupasını kazandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Medical Park Karadeniz Hastanesi Şampiyon Oldu - Son Dakika

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