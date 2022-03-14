Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçından notlar

14.03.2022 16:22
Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 3 değişiklik yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 3 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de yer alan Trezeguet, Stefano Okaka ve Berkay Özcan'ın yerine, Pizzi, Ömer Ali Şahiner ve Nacer Chadli ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Okaka ve Berkay Özcan'ı ise bu maçta yedekler arasında tuttu.

Dün oynanması gereken ancak elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşım sorunlarından ötürü İstanbul'a gelememesi nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşma, saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başladı.

Başakşehir'de üç oyuncu sakat

Medipol Başakşehir'de üç oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımda belinde sakatlığı bulunan Trezeguet, bu maçta takımındaki yerini alamadı. Sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye de turuncu-lacivertli ekipteki diğer eksik isimler oldu.

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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

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Kaynak: AA

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