Philippe Keny, Başakşehir'de - Son Dakika
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Philippe Keny, Başakşehir'de

29.08.2022 14:58
Philippe Keny, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor forması giyen Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor forması giyen Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, bir dönem ismi Beşiktaş ile de anılan Philippe Keny'i kadrosuna kattı. Konuyla ilgili Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu yolcu taksiciden dayak yedi Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu yolcu taksiciden dayak yedi Medipol Başakşehir: 'Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medipol Başakşehir: 'Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: DHA

Başakşehir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Philippe Keny, Başakşehir'de - Son Dakika
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