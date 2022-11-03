Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Başkan Gümüşdağ, Avrupa'da çıtayı zirveye koydu: Hayalimiz finale ulaşmak - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Başkan Gümüşdağ, Avrupa'da çıtayı zirveye koydu: Hayalimiz finale ulaşmak

03.11.2022 22:37

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmalarına ilişkin yaptığı açıklamada hedeflerinden bahsederek, "En büyük hayalimiz finale ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Hearts'ı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Karşılaşma sonrası turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

Avrupa'da başarının çok önemli olduğunu belirten Gümüşdağ, "Başakşehir bu maçlara çıkarken taraftarı, arması, renkleri ve camiası için çıkıyor. Ama biz bunları milli maç gibi oynuyoruz. Başakşehir'in bu gruptan lider çıkması, Fiorentina'nın ikinci çıkıyor olması mutluluk. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. 8. sene 48 maçı bitirdik. 8 seneye 50'yi sığdırmış olacağız. Zannediyorum mart ayına kadar maçımız yok. Baktığımızda 9 sezondur 8 kere Avrupa'ya gidebilmek, orada başarılı olabilmek, bir önceki dönemde de şampiyonlukta da Kopenhag maçı sonrasında orada ilk 16'daydık. Burada da Roma'nın kupa kaldırdığı, Mourinho'nun gözyaşı yaşadığı kupada ilk 16'ya kalmamız çok büyük mutluluk. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla Trabzon, Fenerbahçe 'nin de maçları devam ediyor. İkisi de inşallah, onlar da galibiyet neticesi alırlar ve gruptan çıkarlar. Hepsi milli maç. Sanıyorum şu an son 5 yılda ülke puanına en çok puan kazandıran ikinci takımız. Bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ FİNALE ULAŞMAK"

Çıtayı yükseğe koyan Gümüşdağ ayrıca, "Biz zirveyi zorlayan, şampiyonluk kupası kaldırmış ve DNA'sında Avrupa olan takımız. Sürekli Avrupa'da mücadele veriyoruz, bu istikrar çok önemli. Avrupa'ya 5 yılda bir giden takım değiliz. Başakşehir'in başarısı göz ardı edilemez. Ben inanıyorum ki etap etap gideceğiz. Ama çeyrek final, yarı final. Neden final olmasın, en büyük hayalimiz finale ulaşmak." dedi.

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Son Dakika Spor Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Başkan Gümüşdağ, Avrupa'da çıtayı zirveye koydu: Hayalimiz finale ulaşmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Başkan Gümüşdağ, Avrupa'da çıtayı zirveye koydu: Hayalimiz finale ulaşmak - Son Dakika
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