Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

04.03.2022 00:57
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'den yeni yaptırımlar: Bu kez Rus oligarklara ve Kremlin Sözcüsü'ne
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:07:43. #1.11#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement