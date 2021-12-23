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Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

23.12.2021 21:07
Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman kenar organizasyonları çalışılmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Başakşehir, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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