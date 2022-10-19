Fatih Terim Stadı 'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminle dinamik ısınma ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Turuncu-lacivertli ekip, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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