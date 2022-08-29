Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny: "Forma için korkum ve endişem yok" - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny: "Forma için korkum ve endişem yok"

29.08.2022 19:14
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny: "Forma için korkum ve endişem yok"

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın yeni transferi Philippe Keny, forma rekabetine hazır olduğunu ve yoğun çalışarak ilk 11'de oynamayı hedeflediğini söyledi.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın yeni transferi Philippe Keny, forma rekabetine hazır olduğunu ve yoğun çalışarak ilk 11'de oynamayı hedeflediğini söyledi.

Turuncu-lacivertlilerin Bandırmaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Senegalli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir'e transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 23 yaşındaki forvet, "Çok güçlü bir takıma geldim. Çok gol atmak ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Rekabet için buradayım. Forma için korkum ve endişem yok. Takım arkadaşlarımla iyi bir rekabet içinde olacağız. Sahada yüzde yüzümü vermeyi hedefliyorum. Bu formayı hak edebilmek için sıkı bir şekilde çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın da arasında yer aldığı başka takımlardan teklif aldığını ancak transferinde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun önemli rol oynadığını vurgulayan Keny, "Emre hocamız beni aradığında transfer için ikna etti. Çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Burayı seçmem gerekiyordu. Emre hocamın anlattıkları doğrultusunda Medipol Başakşehir'e gelmeye karar verdim." diye konuştu.

Bandırmaspor'da sergilediği performansla Türkiye'de şampiyonluk yaşayan takımlardan birine transfer olmayı hak ettiğini aktaran Philippe Keny, "Kesinlikle buna inanıyordum. Bandırmaspor'da attığım goller, beni bugünlere getirdi. Buralar, benim için gerçekten çok ulaşılmaz hedefler değildi. Orada işimi çok iyi yaptım. Artık Medipol Başakşehir'de daha iyi hedeflere ulaşmak adına çalışmalara devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny: 'Forma için korkum ve endişem yok' - Son Dakika

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