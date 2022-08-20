Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda

20.08.2022 09:06
Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Yukatel Kayserispor karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 26 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta 8 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 21 gol atarken Başakşehir ise 29 gol kaydetti. Geçen sezon hem İstanbul'da hem de Kayseri'de oynanan karşılaşmaları Yukatel Kayserispor 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

Yukatel Kayserispor ile Başakşehir arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Başakşehir-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek Başakşehir-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek Çağdaş Atan: Her geçen hafta daha iyi oyun çıkacağını düşünüyorum Çağdaş Atan: Her geçen hafta daha iyi oyun çıkacağını düşünüyorum
Kaynak: İHA

Kayserispor, Başakşehir, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
00:18 Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 09:06:46. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement