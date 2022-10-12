Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner 'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Ömer Ali Şahiner, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı - Son Dakika

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