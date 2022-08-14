Medipol Başakşehir, ikinci hafta maçında Konyaspor karşısında

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa 'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk haftayı averajla lider tamamlamıştı. Konyaspor ise ilk hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Kaynak: AA

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