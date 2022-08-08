Başakşehir'de 2 yeni isim 11'de - Son Dakika
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Başakşehir'de 2 yeni isim 11'de

08.08.2022 19:32
Başakşehir'de 2 yeni isim 11'de

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Turuncu-lacivertlilerde Mounir Chouiar ve Patryk Szysz Süper Lig'de ilk kez Başakşehir forması ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerde Mounir Chouiar ve Patryk Szysz Süper Lig'de ilk kez Başakşehir forması ile sahaya çıkarken, yine bu sezon kadroya dahil edilen Lucas Biglia ve Ahmed Touba ise yedek kulübesinde yer alıyor. İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:

" Volkan Babacan, Junior Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Mounir Chouiar ve Patryk Szysz" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'de 2 yeni isim 11'de - Son Dakika

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