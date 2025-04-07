Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı - Son Dakika
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Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı

Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-1'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından tribünlerin İrfan Can Kahveci lehine yaptığı tezahüratları değerlendirdi. Milli yıldıza fazla forma şansı vermeme nedenini açıklayan Mourinho, ''İrfan Can da İsmail gibi sezon içinde çok fazla problem yaşadı. Belirtmiş olduğum gibi 35 milyon taraftarımız bunu bilmiyor. Bir kişi biliyor'' ifadelerini kullandı.

07.04.2025 16:39
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarların İrfan Can Kahveci lehine tezahürat yapmasıyla ilgili konuştu. Mourinho, milli futbolcuya neden süre vermediğine de açıklık getirdi.

"TEZAHÜRATTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Mourinho'nun İrfan Can Kahveci açıklamaları şu şekilde;

"Taraftarın İrfan Can Kahveci'nin adını bağırmasından dolayı çok mutluyum. Bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm ama stadyum, taraftarlar, oyuncuları destekledikleri zaman ben mutlu oluyorum.

"FENERBAHÇE'NİN 25 MİLYON TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon tane teknik direktörü var. 35 milyon taraftarımız var ve bu da şu anlama geliyor 35 milyon teknik direktörümüz var. Ama sadece bir teknik direktör karar veriyor. Bu vermiş olduğu kararlar doğru kararlar olabilir, yanlış kararlar olabilir ama sadece bir kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması taraftarlar tarafından benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil.

"SEZON İÇİNDE ÇOK POBLEM YAŞADI"

İrfan Can da İsmail gibi sezon içinde çok fazla problem yaşadı. Ufak problemler yaşadı ki bu hafta bile bir problem yaşadı. Kasında bir sıkıntı hissetti, bir gün antrenmana çıkmadı.

"BU TARZ ŞEYLERİ HERKES DEĞİL, BİR KİŞİ BİLİYOR"

Son gün, dün yapmış olduğumuz antrenmanda adım adım takıma katıldı. Belirtmiş olduğum gibi 35 milyon taraftarımız bunu bilmiyor. Bu tarz şeyleri bilmiyorlar. Bir kişi biliyor."

İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı - Son Dakika

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