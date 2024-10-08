Mehmet Ali Akıncı, Gençler Balkan Judo Şampiyonası\'nda Bronz Madalya Kazandı

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Mehmet Ali Akıncı, Gençler Balkan Judo Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile Balkan 3.'lüğü kazandı.

Denizli'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil etmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Mehmet Ali Akıncı, ay yıldızlı forma altında Gençler Balkan Şampiyonası 3'üncüsü oldu. 5- 6 Ekim tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Gençler Balkan Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Moldovya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'dan 193 kadın 246 erkek olmak üzere 439 sporcu şampiyonaya katıldı. Şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo ve Milli Takım sporcusu Mehmet Ali Akıncı ay yıldızlı forma ile mücadele etti. Akıncı, + 100 Gençler Erkekler kategorisinde Balkan 3'ncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan kutlama

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Milli Sporcu Akıncı'yı tebrik ederek, "Milli forma altında Denizlimizi ve ülkemizi gururlandıran genç sporcumuz Mehmet Ali Akıncı'yı, ailesi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ