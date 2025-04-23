Spordan sorumlu eski devlet bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıl dönümünde yarın İstanbul'da kabri başında anılacak.
Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
Törenin ardından akşam vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde mevlid-i şerif okunacak.
Son Dakika › Spor › Mehmet Ali Yılmaz 1. Yıl Dönümünde Anılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?