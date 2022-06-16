Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu

16.06.2022 10:18
Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan  Murat Aksu Hamit AltıntopYusuf GünayAli DüşmezTalat PapatyaVolkan Canİbrahim BurkayNüket Ezberciİdil Sürer Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu - Son Dakika
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