Mehmet Efe Avşar\'ın Taekwondo Başarısı

16-17 Ağustos tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde önemli bir başarıya imza atan Niğdeli Dünya Spor Kulübü öğrencisi Mehmet Efe Avşar, gösterdiği performansla 63 kg'da şampiyon oldu.

Mehmet Efe, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Elde ettiği bu önemli dereceyle birlikte Mehmet Efe Avşar; 19-21 Kasım tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenecek olan Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Kenti gururlandıran bu başarının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Genç sporcumuzu ve emeği geçen Antrenörü Orhan İnan'ı, Antrenör Güray Türk'ü ve her zaman yanında olan ailesini tebrik ederek, Mehmet Efe'ye Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE