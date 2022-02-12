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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik" - Son Dakika

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik"

12.02.2022 19:58

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik" İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik" dedi.

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik"

ANKARA - İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasman 1-0 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunda. Dalgıç, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik. Ankaragücü Türk futbolunun önemli takımlarından birisi. Çok kaliteli oyunculara sahip. Biz buraya geldiğimizde çok rahattık. 10 kişi kaldığımız anda dahi çok rahat bitirebileceğimizi biliyorduk. Fakat 9 kişi kalınca biraz sürpriz oldu. Son dakikalarda seyircinin de baskısıyla rakip biraz hakimiyet kurdu. Yaklaşık 1 devre 10 kişi oynayan, daha sonra 7-8 dakikada 9 kişi oynayan İstanbulspor kazanmayı biliyorsa bu ligde de şampiyon olacak kaliteli bir takım olduğunu ispat ediyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik
Mehmet Hüseyin Dalgıç: 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik
Mehmet Hüseyin Dalgıç: 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik

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MKE Ankaragücü, Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: '9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik' - Son Dakika Spor


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