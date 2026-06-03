Mehmet'in Olimpiyat Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet'in Olimpiyat Hayali

Mehmet\'in Olimpiyat Hayali
03.06.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki milli yüzücü Mehmet Dağhan Çaylan, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki milli yüzücü Mehmet Dağhan Çaylan, hayalini 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılarak gerçekleştirmek istiyor.

Can sıkıntısından 8 yaşında evlerinin yakında bulunan belediyeye ait havuzda yüzmeye giden Mehmet, burada tanıştığı milli takım antrenörü Ahmet Eskalen'in tavsiyesi üzerine bu spora başladı.

Mehmet, yaklaşık 7 yıllık spor kariyerinde antrenörünün yönlendirmesiyle katıldığı birçok organizasyonda çeşitli başarılar elde etti.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma seçilen Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mehmet, antrenmanlarını antrenörü Mehmet Ayberk Hincal'ın nezaretinde sürdürüyor.

Mehmet, hayali olan 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı ve altın madalya almayı hedefliyor.

"Yazları sıkılmamak için başlamıştım aslında"

Milli yüzücü Mehmet Dağhan Çaylan, AA muhabirine, kendisine emek veren ve bu sporda başarılı olmasına vesile olan ailesi ve antrenörlerine teşekkür etti.

Su sporuna nasıl başladığını anlatan Mehmet, şunları kaydetti:

"8 yaşında yüzmeye başladım. Evimizin yakınındaki belediye havuzunda, yazları sıkılmamak için başlamıştım aslında. Oradaki antrenörlerimin yönlendirmesiyle beraber olimpik yüzme havuzuna alındım ve burada yarışlara girmeye başladım. Aslında yazın okul haricinde çok sıkılıyordum ben ve evde sürekli tek başıma duruyordum. Küçük kardeşim o zamanlar doğmamıştı. O yüzden ailemin teşvikiyle evimizin yakınındaki havuzda yüzmeye başladım. Amacım böyle yarışmalara katılmak veya başarılı bir yüzücü olmak değildi. Sadece o gün vaktimi orada geçirip, eğlenmekti ama antrenörlerimin yönlendirmesiyle buraya kadar geldim."

"Benim de hedeflerimden birisi olimpiyatlara katılmak"

Mehmet, şu anda genelde kelebek ve karışık branşlarında yüzdüğünü anlattı.

Katıldığı bölgesel ve ulusal organizasyonlarda yaklaşık 70 madalya kazandığını ifade eden Mehmet, "Her sporcunun olduğu gibi benim de hedeflerimden birisi olimpiyatlara katılmak, ülkemi ve bayrağımı gururlu bir şekilde temsil etmek. Bunun için haftada 4 gün çift antrenman, 3 gün bireysel fitness yapıyorum." dedi.

Mehmet, kendi yaş grubundaki gençlerden değişik spor veya sanat dallarıyla ilgilenmelerini istedi.

Kaynak: AA

Los Angeles, Kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet'in Olimpiyat Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Mehmet’in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik 18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Mourinho’dan Arda Güler’e kötü haber Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

10:15
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Yıldız ismin genç hali olay oldu
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
10:02
Lewandowski’den Fenerbahçe için beklenen cevap geldi
Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap geldi
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
08:59
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun MYK’sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 10:32:18. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet'in Olimpiyat Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.