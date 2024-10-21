Mehmet Kalyoncu, Türkiye Kros Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Spor

Mehmet Kalyoncu, Türkiye Kros Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Mehmet Kalyoncu, Türkiye Kros Şampiyonası\'nda Üçüncü Oldu

Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Kalyoncu, Antalya'da düzenlenen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek milli takıma girme hakkı kazandı.

21.10.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu Mehmet Kalyoncu, Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Kalyoncu, elde ettiği bu başarı ile milli takıma girmeye hak kazandı.

Antalya'da gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, zorlu parkurda sporcuların nefes kesen bir mücadelesiyle tamamlandı. Milli takıma seçilme özelliği ile büyük öneme sahip şampiyonaya, U20, U23 ve Büyükler kategorilerinde toplam 278 sporcu katıldı. Büyük erkeklerde 9 kilometrelik parkuru 29.11'lik derece ile bitiren Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Kalyoncu, üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı. Elde ettiği bu başarı ile milli takıma girmeye hak kazanan Kalyoncu, 9 Kasım'da Romanya'da düzenlenecek olan Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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