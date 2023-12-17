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Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya uğrayan hakemi ziyaret etti - Son Dakika
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Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya uğrayan hakemi ziyaret etti

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili olarak hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Kasapoğlu, Meler ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek saldırıyı kınadı. Hakem Meler de ziyaretten ötürü Kasapoğlu'na teşekkür etti ve her türlü şiddetin son bulmasını temenni etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya uğrayan hakemi ziyaret etti
17.12.2023 - 23:03,
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Meler'in evine geldi.

Kasapoğlu Meler ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak saldırıyı kınadı.

Kasapoğlu görüşmede "Kıymetli hakemimize yapılan çirkin saldırı hepimizi derinden üzdü. Spor, dostluk ve centilmenliktir. Sporun ruhuna aykırı olan bu tür saldırıların hep beraber karşısında olmalıyız. Futbolun tüm paydaşlarının üzerine düşeni yaparak dostluk içinde rekabet etmesi gerekir. Sporda Fair Play bilincini arttırmalıyız. Rekabetin olduğu yerde elbette kazanma ve başarılı olma hırsı da olacaktır. Ancak hırs, harisliğe dönmeden kendi sınırlarımızı çizebilmeliyiz. Hakemimize acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeşil sahalara döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem Meler de ziyaretten ötürü Kasapoğlu'na teşekkür ederek, her türlü şiddetin son bulmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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Mehmet Kasapoğlu, Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, AK Parti, Son Dakika

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