Mehmet Sosanoğlu Anısına Güreş Turnuvası

Artvin'de Türk güreşinin efsane ismi merhum Mehmet Sosanoğlu anısına, uluslararası düzeyde bir güreş turnuvası düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Mehmet Sosanoğlu Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Artvin Kapalı Spor Salonu'nda coşkulu bir törenle başladı. 12 farklı ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, İnguşetya, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna'dan sporcular mindere çıktı. Turnuvada ayrıca 12 hakem ve 25 antrenör görev aldı.

Açılış töreni ülkelerin tanıtım seremonisi ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları gösterisinin ardından müsabakalara geçildi. Turnuvada çeşitli yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara 'Türk dünyası güreş şampiyonu' ünvanı verilerek madalya takdim edildi.

"Gazze ve Doğu Türkistan'ı unutmadık"

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Spordan Sorumlu Enes Kayabaşı, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, organizasyona 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığını belirterek, "Artvin il temsilciliğimizin gayretleriyle, Artvin Valiliğimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve hayırseverlerimizin desteğiyle çok güzide bir organizasyona imza atıyoruz. Özellikle Azerbaycan, Gürcistan ve İran gibi kardeş ülkelerimizin burada olması bizleri ayrıca onurlandırıyor" dedi.

TÜGVA'nın spor faaliyetleri kapsamında Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulümlere de dikkat çektiklerini söyleyen Kayabaşı, "Biz, nerede bir mazlum varsa onun sesi olmaya gayret ediyoruz. Bu organizasyon da bu anlamda büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Kara: "Güreş kültürünü yaşatmak istiyoruz"

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ise turnuvanın merhum Mehmet Sosanoğlu'nun anısına düzenlendiğini hatırlatarak, "İki gün sürecek organizasyonda grekoromen ve serbest stil güreş müsabakaları yapılmakta. Amacımız hem Mehmet Sosanoğlu'nun ismini yaşatmak hem de gençlerimizde spor bilincini artırmak. Gazze'deki kardeşlerimizin sesi olmayı da ihmal etmedik" dedi.

Organizasyonu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını da ifade eden Kara, tüm güreşseverleri gelecek yıl yapılacak turnuvaya da davet etti.

Ali Sosanoğlu: "Babamın adını yaşatmak gurur verici"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu ise turnuvanın kendisi ve ailesi için çok anlamlı olduğunu aktararak, "Rahmetli babam Mehmet Sosanoğlu'nun adına düzenlenen bu turnuvanın bir parçası olmak çok kıymetli. Eğer bugün bu görevdeysem, onun bana öğrettikleri ve verdiği emek sayesindedir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Turnuvaya Gürcistan'dan katılan antrenör Zaza Vadrize da, "Bu organizasyon için Gürcistan'dan 30 sporcu getirdim. İlk defa yapılan böyle büyük bir şampiyonada yer almak gurur verici. Beni davet eden ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her şey çok iyi organize edilmiş, memnunuz" dedi.

Makedonya'dan turnuvaya katılan 52 kilodaki güreşçi Abdülaziz Azizi, "İlk rakibim Gürcistanlıydı ve onu yendim. Hedefim diğer rakipleri de yenerek şampiyon olmak. Makedonya'da yaklaşık 5 yıldır güreş yapıyorum. Buradaki organizasyon çok güzel. Farklı ülkelerden gelen rakiplerle güreşmek büyük bir deneyim" şeklinde konuştu. - ARTVİN