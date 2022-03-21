Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için mama bağışı - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal ile Medipol Başakşehirli oyuncu Şener Özbayraklı, Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi.

Sahibi oldukları Bilnet Okulları'nın Mogan Kampüsü'nde hayvan barınaklarını ziyaret eden futbolcular, öğrencilerle de futbol maçı yaptı. Şener Özbayraklı'nın takım kaptanı olduğu takım, Mehmet Topal'ın takımını 2-1 yendi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş futbolcusu Mehmet Topal, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisi aşılamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda geçen yıl Gölbaşı'nda açtıkları okulda Hayvan Sevgisi isimli bir ders de verdiklerini anlatan Topal, "Şener ile birlikte bu okulu kurarken hem eğitim verelim hem de aynı anda hayvan sevgisi aşılayalım istedik. Öğrencilerimiz hayvanları çok seviyor. 2-3 sokak hayvanına bakarak başladığımız barınağımızda, şu an keçiden sıpaya, kazdan tavuk ve horoza kadar çeşit çeşit hayvanımız var." dedi.

Topal, çocuklarla bir arada bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Onlara hayvan sevgisi aşılamak benim için büyük onur. Çocuklar bizim geleceğimiz. İleride onlar bu ülkeyi çok güzel kalkındıracak. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Onlara da çok şey düşüyor. Kalecilik geçmişim var, daha önce hiç gol yemedim ama sokak hayvanlarımız için bugün çok sayıda gol yedim. Sokak hayvanları için 1 ton mama bağışında bulunduk." diye konuştu.

Medipol Başakşehir futbolcusu Şener Özbayraklı ise insan sevgisinin hayvan sevgisinden geçtiğini dile getirdi.

Öğrencilerin "Sokak hayvanları için mama istiyoruz." talebi üzerine böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Özbayraklı, şunları kaydetti:

"Geçen seneden beri beslediğimiz hayvanlarımız vardı. Hatta bunun için okul dışında sokak hayvanlarını beslemek için barınaklar yaptık. Hem bu alanı görmek hem de öğrencilerimizle bir araya gelmek için Ankara'dayız. Eğitim çok önemli. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Sadece eğitim değil sevgi de önemli. İkisini bir arada aşılamaya çalışıyoruz."

Okul öğrencilerinden Efe Deniz Yüzbaşıoğlu da hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Evde kuş besliyorum. Benim eski okulumda böyle bir şey yoktu. Hayvanlara mama vermenin, onları mutlu etmenin gururunun yaşamış bir birey olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyorum." açıklamasında bulunurken, Begüm Aksakal ise "Hayvanlar bizim dostlarımız. Onları sonuna kadar korumamız lazım. Onlara her zaman sahip çıkmalı ve karınlarını doyurmalıyız. Bu yüzden hayvanlara mama bağışı yapıyoruz." şeklinde konuştu.