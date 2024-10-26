Mehmet Topal Yönetimindeki Ploieşti Galip - Son Dakika
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Mehmet Topal Yönetimindeki Ploieşti Galip

Mehmet Topal Yönetimindeki Ploieşti Galip

Petrolul Ploieşti, Poli Iaşi'yi 3-1 yenerek ligde 2. sıraya yükseldi.

26.10.2024 19:44
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MEHMET Topal'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Poli Iaşi'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Topal'lı Ploieşti, maç fazlasıyla 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Romanya Ligi'nin 14'üncü haftasında Petrolul Ploieşti, evinde Poli Iaşi'yi ağırladı. Ilie Oana Stadyumu'nda Sorin Dan Vadana'nın yönettiği maçı Mehmet Topal'ın öğrencileri, 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla kazandı. Ploieşti'ye galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Gheorghe Grozav, 53'üncü dakikada Alexandru Tudorie ve 88'inci dakikada Mario Bratu kaydetti. Poli Iaşi'nin tek golü ise 20'nci dakikada Mihai Bordeianu'dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 38'inci dakikasında Poli Iaşi forması giyen Florian Kamberi, kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligdeki beşinci galibiyetini alarak 22 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 15'inci haftasında 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sepsi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Mehmet Topal, Romanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Topal Yönetimindeki Ploieşti Galip - Son Dakika

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