Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı yapılırken 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı yapılırken 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

16.05.2023 11:22

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yaşanan olayda bir futbol sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü 18 yaşın altında 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın komşu eyaletteki kişilerle husumet nedeniyle gelişmiş olabileceği iddia edildi. Öte yandan Meksika'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'da silahlı saldırı sonrası futbol sahası kana bulandı. Hidalgo eyaletinde yaşanan olayda 6 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu belirtildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Polis şefi Alejandro Rosales, eyalete bağlı Atotonilco de Tula kasabasında bir futbol sahasında pazar günü silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 6 kişinin öldüğü, bunlardan 3'ünün 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, yaralıların da olduğunu ifade etti.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Yetkililer, saldırının sebebine dair bilgi paylaşmazken bölge halkı, olayın komşu eyaletteki kişilerle husumet nedeniyle gelişmiş olabileceğini iddia etti. Meksika'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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Futbol, Sonora, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı yapılırken 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı yapılırken 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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