Meksika, Dünya Kupası için hazır

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında yarın Güney Afrika ile karşılaşacak Meksika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Meksika Futbol Federasyonunun tesislerindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde, ev sahibi ekibin oyuncuları ısınma ve pas çalışmalarının ardından çeşitli oyunlar oynadı.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Edson Alvarez de antrenmanda yer aldı.
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