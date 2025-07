Melda Kolayca'nın Olimpiyat Hedefi

Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olan paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları kotası alabilmek için azimle çalışıyor.

Küçükken fizyoterapiste gitmemek için 9 yaşında yüzme kursuna yazılan 21 yaşındaki Kolayca, yüzme kariyerine birçok ulusal ve uluslararası başarı sığdırdı.

Fransa'da 2022 yılında 64 ülkeden 3 bin 500 sporcunun yarıştığı dünya şampiyonasında 200 metre karışık stil kadınlarda dünya birinciliği, 50 metre kelebek stil kadınlarda ise dünya üçüncülüğü elde eden Kolayca, 2019'da Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda ise Avrupa 2'incisi oldu.

100 metre kelebek yüzme ile 200 metre karışık yüzmede Türkiye rekorları bulunan Kolayca, 70 Türkiye birinciliği, 3'er kez de ikinci ve üçüncülük madalyalarını aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve paralimpik milli takımında Türkiye'yi temsil eden Kolayca, olimpiyat kotası için çalışmalarını sürdürüyor.

"Antrenörümle belirlediğimiz programa uygun antrenmanlara devam ediyoruz"

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Melda Kolayca, AA muhabirine, 12 yıldır yüzme sporunun içinde bulunduğunu söyledi.

Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olduğunu dile getiren Kolayca, şöyle devam etti:

"Annem beni küçüklüğümden beri yüzmeye yazdırmak istiyormuş, ben kaçıyormuşum. Ondan yıllar sonra ailem beni yüzmeye yazdırmak istedi. Ben de bu sefer kabul ettim. Öyle başladık yüzmeye. Yüzmeye başlayana kadar hayatım sürekli fizyoterapistle beraber geçiyordu. Birçok ameliyat geçirdim her sene ameliyat oluyordum. Her gün fizyoterapiye gidiyordum. Aslında benim yüzmeye başlamamın bir sebebi artık fizyoterapiden sıkılmamdı. O yüzden her şeyi bırakarak yüzmeye başladım."

Kolayca, yüzmeye başladıktan sonra bu sporu sevdiğini ve 6 ay içinde yarışmalara katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"12 yılda 3 Türkiye üçüncülüğü, 3 Türkiye ikinciliği, 70 Türkiye birinciliğim bulunmakta. Aynı zamanda bir Avrupa ikinciliğim ve en son da en büyük başarı elde ettiğim dünya birinciliği ve dünya üçüncülüğüm bulunuyor. Bundan sonraki hedefim olimpiyat. Yani bir tek o kaldı denemediğim. Olimpiyatlara da gitmek istiyorum. Önümüzde 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları var. Antrenörümle belirlediğimiz programa uygun antrenmanlara devam ediyoruz."

Antrenör Çetin Arslan: "Haftanın 6 günü, günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz"

Melda Kolayca'nın antrenörü Çetin Arslan da sporcusuyla 4 yıldır çalıştıklarını ifade etti.

Arslan, Melda'nın yetenekli ve kendisini kanıtlamış bir sporcu olduğunu belirterek, "Melda ile çalıştıktan 6-7 ay sonra dünya şampiyonasına katıldık. Kendisi burada dünya şampiyonu oldu. Birkaç uluslararası özel turnuva, Türkiye şampiyonlukları, Türkiye rekorları. Hedefimiz Melda ile önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası ve sonrasında olimpiyat elemelerine katılabilmek. Haftanın 6 günü, günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz. Diyetisyen ve kondisyon antrenmanlarımız oluyor. Hedefimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarına gidebilmek veya o kotaya girebilmek." diye konuştu.