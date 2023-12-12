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Meler'e saldırı sonrası Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan açıklama - Son Dakika
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Meler'e saldırı sonrası Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan açıklama

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından Meler, tedavi altına alındı. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, ziyaretinde Meler'in üzüntülü olduğunu belirterek, spor ile şiddeti ayırmak gerektiğini vurguladı.

12.12.2023 - 01:20,
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Trabzon spor Asbaşkanı Kafkas: Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA-Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)- MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Ankara'da oynanan Çaykur Rizespor maçında görevli hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunmasının ardından Meler, Ankara'da bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sabaha kadar doktor gözetiminde müşahede altında tutulacak olan Meler'i ziyaret eden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ziyareti esnasında Meler'in üzüntülü ve mutsuz olduğunu ifade eden Kafkas, "Kalbi çok yaralı gördüm hocamı, çok üzüntülü gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. Moral bozukluğu doğaldır. Kendisine sayın başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına her bakımdan kabul edilebilir bir olay değil. İnşallah bu son olur. Spor ile şiddeti ne kadar birbirinden ayırırsak, sporun diğer dalların o kadar daha iyi gelişeceğine, daha iyi seyir hali olacağına inanıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

"HOCAMIN GÖZLERİ DOLDU"

Yaşanan şiddet olayının tüm spor camiasını, insanlığı üzen bir davranış olduğunu kaydeden Kafkas, "Hocamızı esas üzen, yarası var yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını hissettim. Gözleri doldu. Umudunu kaybetmiş spor adına. Netice itibariyle o da bir görev yapıyor ve bu şekilde bir tavra hiçbir zaman maruz kalmaması gerekiyor. Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından bir problem. İmaj açısından çok kötü. Daha da kötüsü; kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman, biri yere düştüğü zaman diğeri bırakır. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum. Spor yasası önemli değil, insanlık yasası önemli. Her açıdan suç bu yapılan. Yapılanı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Meler\'e saldırı sonrası Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas\'tan açıklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Meler'e saldırı sonrası Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan açıklama - Son Dakika
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