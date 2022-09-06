Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti! - Son Dakika
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Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!

06.09.2022 10:38

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Melih Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, hayat pahalılığından şikayet etti. Bu sırada program sunucusu Ertem Şener'in hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlunun başında bulunduğu Beyaz TV'de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HER GIDA ÇOK PAHALI"

Ankaragücü - Beşiktaş maçını yorumlayan Durmaz, verilen penaltıyı hayat pahalılığı üzerinden örneklendirdi. Türkiye'de korkunç bir pahalılık olduğunu vurgulayan Durmaz, "Türkiye'de biliyorsunuz gıda ürünlerinde enflasyon var. Her gıda çok pahalı. Elma pahalı, domates pahalı, Türkiye'de yakıt pahalı mazot pahalı. Türkiye de gıdada korkunç pahalılık var. Herkes şikayetçi. Türkiye'de bir tek şey ucuz o da penaltı" ifadelerini kullandı.

ERTEM ŞENER ARAYA GİRDİ

Bu esnada programda sunucusu Ertem Şener'in şekilden şekle girmesi ve konuyu değiştirmek için çabalaması dikkat çekti.

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Abdülkerim Durmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melih Gökçek'in kanalında yapılan 'Hayat pahalılığı' isyanı, sunucuyu terletti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti! - Son Dakika
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