Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
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Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi\'nin yeni takımı belli oluyor
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri, yıldız futbolcunun İtalya'ya dönerek Serie A'da devam edebileceğini açıkladı. Menajer Pino, takım ismi vererek, "Resmi olmayan bilgilere göre, Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu" dedi.

Galatasaray’a veda eden ve yeni takımı merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, Arjantinli gazeteci Pablo Layus’a yaptığı açıklamalarda transfer sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

ARJANTİN KAPILARI KAPANDI, ROTA YENİDEN İTALYA

Icardi’nin ülkesi Arjantin’e döneceği yönündeki iddialara kapıyı kapatan Elio Pino, golcü oyuncunun kariyerine yeniden İtalya'da devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

''COMO İDEAL BİR YER''

Serie A'ya dönmesi beklenen yıldız oyuncu için Como'nun ideal bir kulüp olacağını belirten Elio Pino, "Resmi olmayan bilgilere göre, Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu." dedi. 

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

''KARAR HER AN VERİLEBİLİR''

Sürecin son aşamada olduğunu belirten menajer Pino, önlerinde birden fazla opsiyon bulunduğunu vurgulayarak, ''En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Karar her an verilebilir.'' şeklinde konuştu.

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

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Son Dakika Spor Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
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