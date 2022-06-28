Menemen'de bir Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Menemen'de bir Avrupa şampiyonu

28.06.2022 09:53
Menemen'de bir Avrupa şampiyonu

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Wushu Kung Fu dalında altın madalyanın sahibi olan Adar Kalay, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a söz verdi.

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Wushu Kung Fu dalında altın madalyanın sahibi olan Adar Kalay, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a söz verdi. 13 yaşındaki Kalay, Aralık ayında Malezya'da yapılacak şampiyonadan dünya şampiyonu olarak döneceğini söyledi. Kalay'ı tebrik eden Pehlivan, "Kentimize ve ülkemize Avrupa şampiyonu olarak dönmekle bizleri gururlandırdın. Ne mutlu bize. Çok çalışarak Dünya Şampiyonu da olacağından hiç şüphem yok. Menemen Belediyesi olarak her zaman yanındayız" dedi.

Menemen'in Asarlık Mahallesi'nde yaşayan, 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Adar Kalay, 8 yaşında başladığı Wushu Kung Fu dalında başarıdan başarıya koşuyor. Menemen Belediyesi Spor Kulübü'nde çalışmalarına devam eden 13 yaşındaki Kalay, bu yıl Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonasından altın madalyayı almayı başarmıştı. Adar Kalay, geçtiğimiz ay Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılan European Wushu Championship müsabakalarında rakibini açık farkla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 52 kiloda yarışarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiren genç sporcu, İzmir'e döndü.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı ziyaret eden Adar Kalay, "Türkiye Şampiyonu olduğumda 'İnandım ve başardım. Hedefim Avrupa Şampiyonu olmak' demiştim. Bulgaristan'dan Avrupa Şampiyonu olarak döndüm. Şimdi ise hedefim Dünya Şampiyonluğu. Aralık ayında Malezya'da yapılacak müsabakalardan Dünya Şampiyonu olarak döneceğim. Burada bunun sözünü veriyorum. Bunun için çok çalışacağım. En iyisi olacağım. Altın madalyayı getireceğim" dedi.

Genç sporcu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a başarıyı hediye ettiğini belirterek; motiveleri, cesaretlendirmeleri ve destekleri için çok teşekkür ettiğini söyledi.

"Gurur duyduk"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da gösterdiği üstün başarıdan dolayı Adar Kalay'ı tebrik ederek alnından öptü. Genç sporcuyla ve babası Gökhan Kalay ile sohbet eden Pehlivan, "Başarın bizi çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Bizlere üstün başarılarınla ne kadar özel bir çocuk olduğunu gösterdin. Çok çalışacağından ve Dünya Şampiyonu da olacağından şüphe duymuyorum. Bizler Menemen Belediyesi olarak hep yanında olacağız" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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