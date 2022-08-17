Menemen FK, Ekrem Kayılıbal'ı transfer etti - Son Dakika
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Menemen FK, Ekrem Kayılıbal'ı transfer etti

17.08.2022 15:59
Menemen FK, Ekrem Kayılıbal'ı transfer etti

Menemen FK, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal'ı kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemen FK, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal'ı kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemindeki 20. transferini Ekrem Kayılıbal'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Konyaspor altyapısından yetişen Ekrem Kayılıbal, daha sonra 1922 Konyaspor'a transfer olurken ardından geçen sezon başında Konyaspor'a geri dönmüştü.

Kariyeri boyunca toplamda 64 resmi maça çıkan Ekrem Kayılıbal, söz konusu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Ekrem Kayılıbal, sağ ve sol kanat haricinde sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.

Öte yandan, yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon'da bulunan sarı-lacivertli ekip, 18 Ağustos Perşembe günü İzmir'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Ekrem Kayılıbal'ı transfer etti - Son Dakika

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