Öte yandan, yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon 'da bulunan sarı-lacivertli ekip, 18 Ağustos Perşembe günü İzmir'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Menemen FK, Ekrem Kayılıbal'ı transfer etti - Son Dakika

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