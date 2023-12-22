Menemen FK, 3 maçlık galibiyet serisine imza attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı 68 Aksaray, İskenderunspor ve Uşak Spor müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışını sürdürüyor. Vural yönetiminde 7 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti. Son 3 maçını da kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza atan İzmir ekibi, 28 puanla play-off hattının bir basamak altı olan 7. sıraya yerleşti ve en tyakın rakibi İskenderunspor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Sarı-lacivertli takım, 24 Aralık Pazar günü oynanacak maçta ikinci sıradaki Amed Sportif'i mağlup ederse, rakiplerinin de puan kaybı yaşaması durumunda devreye play-off hattının içinde girmiş olacak.

Öte yandan Menemen FK, bu sezon taraftarının önünde oynadığı 8 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. - İZMİR