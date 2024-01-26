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Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor maçına hazır - Son Dakika
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Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Isparta 32 Spor'u deplasmanda yenerek Play-Off potasına girmişti. Şimdi ise evinde Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Menemen FK, galibiyet peşinde. Teknik direktör Yılmaz Vural, takımın Play-Off hattında kalmak istediğini belirtti.

Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor maçına hazır
26.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:48
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yenerek yeniden adını Play-Off potasına yazdıran Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Sercan Karaca görev alacak. Play-Off hattında kalmak istediklerini belirten Menemen FK'nın teknik direktörü Yılmaz Vural, "Geçen maçta çok önemli rakibimiz olan Isparta 32 Spor'u deplasmanda yenip büyük iş yaptık. Evimizde de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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