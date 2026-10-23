Menemen FK'da Doğukan Emeksiz cezalı, takım yarın Çorluspor 1947 deplasmanına çıkacak - Son Dakika
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Menemen FK'da Doğukan Emeksiz cezalı, takım yarın Çorluspor 1947 deplasmanına çıkacak

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Menemen FK\'da Doğukan Emeksiz cezalı, takım yarın Çorluspor 1947 deplasmanına çıkacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını 1-0 kaybederek alt sıralara gerileyen Menemen FK, yarın deplasmanda Çorluspor 1947 ile karşılaşacak. Gebzespor maçında kırmızı kart gören Doğukan Emeksiz bu maçta forma giyemeyecek; Menemen 9 puanla 10'uncu, Çorluspor 13 puanla 5'inci sırada.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Aliağa FK (D) ve Gebzespor'a 1-0 mağlup olarak alt sıralara gerileyen Menemen FK, yarın deplasmanda Çorluspor 1947 ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Menemen FK'da geçen hafta Gebzespor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Doğukan Emeksiz karşılaşmada forma giyemeyecek. Menemen FK haftaya 9 puanla 10'uncu sırada girerken, Çorluspor 1947 takımı ise 13 puanla 5'inci basamakta.

Kaynak: DHA
GebzesporDoğukanMenemenFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Menemen FK'da Doğukan Emeksiz cezalı, takım yarın Çorluspor 1947 deplasmanına çıkacak - Son Dakika
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