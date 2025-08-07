Menemen FK\'da Nihat Yılmaz Dönemi

Menemen FK, Sportif Direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Henüz transfer yapmayan ve birçok oyuncusunu kaybeden İzmir ekibinde flaş bir gelişme yaşandı ve Sportif Direktörlük görevine geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928'le çalışan Nihat Yılmaz getirildi. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2025-2026 sezonunda sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz getirilmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde; Bucaspor 1928'de sportif direktörlük görevinde bulunan Yılmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR