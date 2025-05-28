Menemen FK'da Sözleşme Feshi

İZMİR,

2'nci Lig Play-Off'unda Vanspor'a elenen Menemen Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'in 24 Nisan'da sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Kamp döneminde sakatlanıp çapraz bağları kopan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon hiç forma giyemedi. Denizlispor altyapısında yetişip Altınordu'da vitrine çıkan Atan bir dönem Beşiktaş kadrosunda da yer almıştı. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayacak sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Hakkı Türker, Bursaspor'un yolunu tutarken, sözleşmeleri biten sağ bek Emir Terzi ve stoper Emre Terzi ile henüz görüşme yapılmadı.