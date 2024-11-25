Menemen FK, Diyarbekir Spor'a Mağlup Olarak İkinci Yenilgisini Aldı - Son Dakika
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Menemen FK, Diyarbekir Spor'a Mağlup Olarak İkinci Yenilgisini Aldı

Menemen FK, Diyarbekir Spor\'a Mağlup Olarak İkinci Yenilgisini Aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, Diyarbekir Spor'a 1-0 yenilerek son iki haftada galibiyete hasret kaldı. İzmir ekibi, lider Serik Belediyespor'un 5 puan gerisine düştü ve şampiyonluk hedefinden sapmamak için gelecek haftaki maçta galibiyet arayışında olacak.

25.11.2024 13:46  Güncelleme: 13:50
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 13. hafta mücadelesinde Diyarbekir Spor'a 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, son haftalarda gösterdiği performansla adeta düşüşe geçti. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta evinde Somaspor'la karşılaşmış ve rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Bu müsabakadan sonra toparlanmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, 13. hafta mücadelesinde Diyarbekir Spor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 1-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Zirveyle fark 5 puana çıktı

Menemen FK, ligde son iki haftada galibiyete hasret kalırken, rakipleri ise aradaki puan farkını yükseltti. Bu süreçte üçüncülüğe kadar gerileyen sarı-lacivertliler, lider Serik Belediyespor'un 5 puan gerisine düşerken, ikinci sıradaki 68 Aksaray Belediyespor'un ise 3 puan arkasında bulunuyor. Şampiyonluk hedefinden şaşmak istemeyen İzmir ekibi, gelecek hafta oynayacakları Serik Belediyespor müsabakasını kazanarak zirve yolunda önemli bir 3 puana imza atmak istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün de oyuncularına kötü sonuçları unutup yeni haftaya odaklanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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