Menemen FK, Giresunspor ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Menemen FK, Giresunspor ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Menemen FK, Giresunspor ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'undaki 7. haftada yarın Giresunspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, maçın zorlu geçeceğini belirtti.

12.10.2024 11:05  Güncelleme: 11:14
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 7. hafta mücadelesinde yarın Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 7. hafta mücadelesinde yarın Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı ise Hatay bölgesi hakemlerinden Ali Emir Yolcu yönetecek. Konuk ekip Menemen FK, bu sezon şu ana kadar aldığı 5 galibiyet 1 beraberlikle averajla lider 68 Aksaray Belediyespor'un ardında yer alırken, Giresunspor ise topladığı 5 puanla 13. sırada bulunuyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Giresunspor karşılaşmasının bugüne kadar oynadıkları maçlara göre daha farklı bir maç olacağını belirterek, "Rakibimiz tamamen genç oyunculardan kurulu bir takım. Bazı maçları özellikle iç sahada iyi oynuyorlar. Van Spor'la berabere kaldılar, Elazığspor'a ikinci yarı kaybettiler. Yani iç sahada kazandıkları ve berabere kaldıkları maçları bulunuyor. Taraftarlarının önünde istedikleri sonuçları alabilen takımla oynayacağız. Çok çok dikkat etmemiz gereken bir maç. Çok önemli işler yaptıktan sonra burada takılmamamız gerekiyor. Bütün amacımız oradan galibiyetle dönmek olacak. Kesinlikle çok önemsediğimiz bir maç. Çünkü bu tip mücadeleler daha zor ve problemli oluyor. İyi bir şekilde motive olup iyi bir konsantrasyon isteyen bir müsabaka. Böyle olursa istediğimizi alarak İzmir'e dönmüş oluruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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